Júnior Baiano renova com o Flamengo O zagueiro Júnior Baiano renovou seu contrato com o Flamengo, nesta segunda-feira, por um ano. A princípio, o jogador exigiu ganhar R$ 80 mil de salários por mês, mas acabou aceitando receber R$ 60 mil, que representou um aumento de 50% em relação ao último compromisso com a equipe carioca. "Foi ótimo para mim. Trocar o Flamengo por outro clube, agora, não seria um bom negócio. Estou acostumado aqui, que é minha casa", disse o zagueiro. "Para sair só se fosse para receber muito mais." Sobre a temporada de 2005, Júnior Baiano contou que espera ver encerrada a dependência da equipe de um atleta. No ano passado, o Flamengo enfrentou dificuldades para atuar sempre que não pôde escalar o meia Felipe. "Não podemos ficar neste ano dependentes de um jogador, como aconteceu em 2004. A equipe precisar se doar mais e dividir as responsabilidades", afirmou o zagueiro rubro-negro. Nesta segunda-feira, os jogadores do Flamengo se reapresentaram na Gávea pela manhã. À tarde, os jogadores foram a um hospital na zonal sul do Rio para realizarem exames cardiológios.