Junior Baiano tem pena reduzida O zagueiro Júnior Baiano, do Flamengo, teve sua pena reduzida nesta terça-feira de cinco para dois jogos em julgamento realizado à noite pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) do Rio de Janeiro. Ele já cumpriu uma partida de suspensão no clássico contra o Botafogo e ficará fora das semifinais da Taça Rio, caso o Flamengo garanta sua vaga nesta quarta-feira contra o América, em Édson Passos. Júnior Baiano não atuará nessa decisiva partida por ter sido expulso também no clássico contra o Vasco, no domingo. Portanto, somente retornará à equipe se o Flamengo decidir o título do segundo turno do Campeonato Carioca. O zagueiro rubro-negro foi suspenso em razão das ofensas proferidas ao árbitro Wagner Tardelli no fim do confronto contra o Volta Redonda, no Estádio da Cidadania, pela Taça Guanabara. O juiz relatou o fato na súmula.