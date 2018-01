Júnior Baiano vai jogar na China O zagueiro brasileiro Júnior Baiano vai jogar no futebol chinês. Segundo a agência de notícias Ansa, o ex-jogador do Vasco assinou contrato com o Shenshua, da cidade de Xangai. Sem jogar desde fevereiro, quando foi suspenso por doping, Júnior Baiano conseguiu na Justiça, em julho, o direito ao passe livre. O Flamengo chegou a anunciar no mês passado a contratação do jogador, mas desistiu após protesto dos torcedores. Os valores da negociação com clube chinês não foram revelados.