Júnior César promete luta intensa por vaga no São Paulo O lateral-esquerdo Júnior César foi o dono da posição no São Paulo em 2009. Neste ano, ele não tem treinado entre os titulares, sendo preterido em favor de Jorge Wagner. Mas o ex-jogador do Fluminense diz não se incomodar com sua condição, e promete lutar para recuperar a posição no time.