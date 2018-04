Junior Cesar treina e deve jogar o clássico neste domingo

O lateral-esquerdo Junior Cesar treinou normalmente com o elenco do São Paulo nesta quinta-feira, não sentiu novas dores na perna e deve ser relacionado para enfrentar o Corinthians, domingo, no Morumbi.

Veja também:

BLOG BATE-PRONTO: Chances de título e de rebaixamento

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Depois de sofrer pancada contra o Santo André, no domingo passado, Junior Cesar reclamou de dores e permaneceu em tratamento no início da semana. Antes de treinar com o elenco, ele subiu a campo na quarta-feira para realizar uma corrida.

Outra boa notícia veio com Richarlyson, que pela primeira vez na semana participou de uma atividade no campo. Nesta quinta-feira, ele foi ao gramado, fez aquecimento com os demais jogadores e realizou exercícios para se readaptar com a bola.

O volante precisou ser substituído na partida contra o Santo André, com dores na coxa e no joelho esquerdo. Apesar de uma ressonância magnética não detectar nenhuma lesão grave, Richarlyson permaneceu em tratamento no restante da semana e ainda não está confirmado para o clássico.