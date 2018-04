Junior Cesar treina e deve jogar pelo São Paulo

O lateral-esquerdo Junior Cesar deve ter condições de participar do clássico entre São Paulo e Corinthians, domingo, no Estádio do Morumbi. Em fase final de recuperação de dores na perna direita, ele treinou nesta quarta-feira no CCT da Barra Funda e aumentou a possibilidade de atuar no final de semana.

"Me senti bem, sem nenhum desconforto. Agora é focar no tratamento para ficar a disposição do Ricardo Gomes o quanto antes", afirmou Junior Cesar, ao site oficial do São Paulo. Ele precisou ser substituído durante o empate por 1 a 1 com o Santo André, no último domingo, em Ribeirão Preto.

Pela manhã, Junior Cesar realizou uma leve corrida pelo CCT da Barra Funda, enquanto o restante do elenco participava de treinamento com bola. Em separado, o lateral-esquerdo realizou um trabalho com bola durante a tarde, sob supervisão do preparador físico Sérgio Rocha. A expectativa, agora, é que trabalhe com o grupo na quinta-feira.