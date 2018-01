Junior comanda 1º treino no Corinthians O técnico Junior comandou neste sábado o seu primeiro treino como técnico do Corinthians. Apesar de se tratar de uma ?estréia?, o treinador iniciou um processo de mudanças no posicionamento do time em campo, que deverá se consolidar nas próximas semanas. A principal mudança, deverá ocorrer no posicionamento da dupla de zagueiros e dos volantes. O volante Fabinho, que atuava quase como um terceiro zagueiro, deverá ter mais liberdade. A idéia é fazer com que ele jogue um pouco mais avançado, tentando fazer a marcação mais à frente. O treinador acha que com isso a zaga deverá ficar menos sobrecarregada. A mudança poderá ser sentida, já na partida contra o Vitória, neste domingo, em, Salvador. Além da mudança no posicionamento, a partida deste domingo em Salvador, pode representar um teste para alguns jogadores. Júnior vai observar a sua nova equipe das tribunas do Barradão, e não deve aliviar a pressão sobre determinados jogadores, especialmente os mais experientes. Entre eles, André Luiz é o que carrega a maior carga de responsabilidades. As suas constantes ausências por contusão já geraram algumas desconfianças em relação ao seu custo-benefício para o time. O treinador deverá observar ainda o comportamento dos meias Robert e Jamelli.