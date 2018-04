Júnior conformado com sua estréia Júnior não teve a estréia que esperava, no retorno ao Brasil, depois de quatro anos na Europa, entre Parma e Siena. O novo lateral-esquerdo do São Paulo teve desempenho discreto, sem complicar na defesa, mas também sem aparecer no ataque, como ocorria com tanta eficiência em seus tempos de Palmeiras. Mesmo assim, não saiu de campo decepcionado com a primeira experiência no novo clube. "Não estou ainda 100%", reconheceu, com a simplicidade de sempre. "Sei que ainda tenho que melhorar muito, pegar ritmo, mas isso vem com o tempo", ponderou um dos zagueiros preferidos de Felipão e pentacampeão do mundo. "O importante foi não começar com derrota", conformou-se. "Isso já é bem legal." Júnior não estranhou o ambiente, não se queixou de falta de entrosamento, mas reconheceu que o clássico ficou abaixo do esperado. Por conta da marcação forte dos dois times. "O jogo foi truncado e isso dificulta a movimentação para qualquer lado", analisou. "Mas graças a Deus foi tudo bem, de acordo com o planejado." O lateral calcula que estará no mesmo nível de preparação que os demais em pouco tempo. A desvantagem, no seu caso, é que retornava de período de férias e pré-temporada na Europa. Júnior acredita também que à medida que tiver seqüência de jogos, conseguirá soltar-se e ir ao ataque, como pretende Leão. Afinal, foi repatriado para servir como opção para criar jogadas de ataque.