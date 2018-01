Junior critica remarcação de jogo O lateral-esquerdo Junior, do São Paulo, criticou nesta sexta-feira, a possibilidade de remarcação do jogo contra o Corinthians, realizado no dia 7 de setembro e colocado sob suspeita de manipulação pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho. O jogador do Tricolor diz que não viu nada de mais na partida e por conta disso, não acha que deveria ser disputada outra vez. ?Eu analisei bem o jogo e não vi nada de diferente. Dentro de campo não senti de maneira nenhuma que o juiz tivesse influenciado no resultado. O pênalti em cima do Souza eu acho que foi?, disse o jogador são-paulino. ?Só os jogadores do Corinthians reclamaram dele. Não ouvi o xingamento que ele (árbitro) teria feito a Sebá ou Tevez?, garantiu o jogador. O São Paulo venceu o jogo de virada, por 3 a 2. Na quinta-feira, o atacante Christian já havia se manifestado sobre o assunto e também se disse contra a remarcação. Junior disse que os dois próximos jogos do São Paulo - contra Botafogo e Internacional - serão fundamentais para as pretensões do time no Campeonato Brasileiro. ?O nosso objetivo ainda é o título. Sabemos que não será fácil, mas temos consciência que já foi pior. Esses dois próximos jogos serão primordiais para que o time possa sonhar com alguma coisa no campeonato?, afirmou. AMOROSO - O técnico Paulo Autuori deverá contar com o retorno do atacante Amoroso para a partida de domingo à noite (18h10), contra o Botafogo, pela 29ª rodada do Brasileiro. O jogador se recuperou de contusão e volta depois de desfalcar a equipes nos últimos jogos. Se terá Amoroso, Autuori corre o risco de perder o centroavante Christian. O jogador deixou o treino desta sexta-feira reclamando de dores nas costas e pode ficar de fora. Roger entra na equipe caso Christian seja vetado pelo departamento médico.