Júnior deixa o Corinthians após dois jogos Júnior já não mais o técnico do Corinthians. Pressionado pelas duas derrotas consecutivas - São Caetano e São Paulo, ambas por 3 a 0 -, o treinador pediu demissão em caráter irrevogável na noite desta segunda-feira. A diretoria corintiana aceitou a saída e já trabalha para arranjar um substituto. Segundo comunicado oficial da diretoria corintiana, o assistente Jairo Leal assume o time interinamente. Mas para substituir Júnior o nome mais provável neste momento é o de Juninho Fonseca, que dirige a equipe de juniores do Corinthians. Oswaldo de Oliveira, que no domingo foi demitido pelo Flamengo após anunciar sua intenção de deixar o clube mesmo se vencesse o Vasco, como de fato ocorreu, também está na lista de pretendidos. ?Em função da necessidade de vitórias e da pequena margem de melhoria até agora, não me via com meios de dar um retorno positivo à diretoria e à torcida. Por isso, resolvi apresentar meu pedido de demissão?, afirmou Júnior em nota oficial. Briga - No Parque São Jorge, porém, a história que circula é outra. De acordo com a versão extra-oficial, Júnior teria discutido asperamente com o diretor-técnico Roberto Rivellino, durante reunião habitual que acontece nos dias seguintes às partidas para discussão do planejamento. O tom do dirigente e as cobranças teriam irritado o treinador, que decidiu abandonar o clube por incompatibilidade de estilo. Desastre - Júnior suportou apenas uma semana a pressão de ser técnico do Corinthians. Exatos sete dias após iniciar seu trabalho no comando do time, surpreendeu os dirigentes com a demissão. Provavelmente, ele jamais volte a pisar em território corintiano. Sua atitude nesta segunda-feira soou para os dirigentes como absoluta falta de responsabilidade, espírito de equipe e maturidade. Pior, jogou para o espaço o tão badalado plano de "Profissionalização Total" da diretoria e, conseqüentemente, boa parte da credibilidade da cúpula do clube.