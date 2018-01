Júnior deixa Rivellino frustrado O pedido de demissão do técnico Júnior frustrou Roberto Rivellino, diretor técnico do Corinthians. Em entrevista à Agência Estado, poucos minutos depois de deixar a reunião de emergência da cúpula corintiana, Rivellino não escondeu seu descontentamento com a atitude de Júnior. "Não utilizaria a palavra decepcionado, mas sim frustrado", afirmou. E mais, disse que ainda não sabe que tipo de impacto o episódio terá sobre o planejamento desenvolvida para o futebol corintiano. "Nesse momento fica muito difícil analisar. A única coisa que sei é que a partir de desta terça-feira vamos sair atrás de um novo treinador. Sem é que não pode ficar, não é verdade? Rivellino fez questão de ressaltar que a saída de Júnior foi pacífica. Isso porque correram comentários no clube de que teria havido discussão entre os dois e o técnico, descontente, pedira para sair. "Foi tudo numa boa. Ele ligou para mim e para o Roque (Antonio Roque Citadini) e pediu uma reunião na qual deu a notícia. Até achei legal que o Júnior falou que eu devia ficar, pois poderia render bastante para o clube", esclareceu o diretor-técnico. Já Citadini explicou que o Corinthians tem dois caminhos a seguir. O primeiro seria contratar um treinador apenas para terminar o ano e, em seguida, voltar a discutir o nome definitivo para a próxima temporada. Nesse caso, até mesmo Leal poderia ser mantido. "A outra é estudar alguém que venha para fazer aquilo que o Júnior faria. A verdade é que fomos surpreendidos pelo acontecimento e precisamos analisar com cuidado a situação", explicou o cartola.