Junior derrota Olmedo na Libertadores O Atlético Junior, de Barranquilla, da Colômbia, derrotou o Olmedo, do Equador, por 2 a 0 na noite desta terça-feira, em partida válida pela segunda rodada do Grupo 5 da Copa Libertadores da América. Os gols do Junior foram marcados por Martín Arzuaga aos 31 minutos do primeiro tempo e pelo argentino argentino Omar Pérez, aos seis do segundo. Com a vitória, o Junior lidera o grupo com seis pontos ganhos. É seguido pelo River Plate, da Argentina, que tem três. Nacional (URU) e Olmedo ainda não somaram pontos. River e Nacional se enfrentam nesta quinta-feira em Buenos Aires.