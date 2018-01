Júnior dirige Figueirense contra o Flu O respeito conquistado junto ao grupo de jogadores contribuiu para que a diretoria do Figueirense atribuísse, de forma interina, o comando do time ao ex-volante Dorival Silvestre, o Júnior, para a partida desta quinta-feira, às 20h30, diante do Fluminense, em Florianópolis. Júnior, que vinha exercendo a função de diretor de Futebol, será mantido no cargo até o jogo do fim de semana diante do Bahia, em Salvador. O clube vai anunciar, no decorrer das próximas duas partidas, o técnico substituto de Luiz Carlos Ferreira que, na terça-feira, pediu demissão por conta de uma proposta irrecusável feita pelo Marília. de São Paulo. Júnior lança equipe com a base usada no domingo, quando o time catarinense derrotou o São Caetano por 2 a 0, no ABC. A exceção será o lateral-direito Paulo Sérgio, que volta depois de cumprir suspensão. ?É por merecimento", justificou o treinador, que fará William - que atuou improvisado na lateral no último jogo - retornar para o meio-de-campo.