Junior discute com Leão e é multado O lateral Júnior discutiu com Leão na quinta-feira e foi multado pela diretoria do São Paulo. Não será afastado do elenco e pode até ser relacionado para o jogo contra o Flamengo, mas não começará a partida. ?A chance de ele começar a partida é nenhuma. O Fábio Santos foi muito bem na Bahia e será mantido. Quanto à chance de ele ser relacionado para a partida é a mesma dos outros jogadores?, diz Leão. A discussão, segundo o técnico, ocorreu porque Júnior não prestou atenção em sua palestra, no vestiário do Centro de Treinamentos. ?Houve uma desatenção dele em relação ao que eu estava falando. Na primeira vez, eu perdoei. Na segunda, reprendi. Ele não gostou, eu repreendi novamente e passei o caso à diretoria.? A diretoria agiu rapidamente. ?Ele não gostou de ser repreendido por Leão e disse que não era criança. Nós consideramos que houve quebra de hierarquia e por isso ele foi multado. O valor não será divulgado por nós. O Júnior continua nos nossos planos para 2005?, disse o superintendete Marco Aurélio Cunha. Para Leão, a indisciplina de Júnior foi causada pela instabilidade emocional do jogador. ?Ele não está bem e foi sacado do time titular.Acontece que um jogador sempre é o último a reconhecer que não está bem e não aceita isso. Ele está irritado com isso e reagiu com desatenção. Mas, o mais importante desse episódio é que ele foi resolvido em 24 horas.? O treinador reafirmou que conta com Júnior para o ano que vem. ?Ele tem um contrato assinado com o São Paulo até o meio de 2005. Eu não pedirei que o contrato seja quebrado. O jogador merece respeito. Quero lembrar que o Paulo César voltou da Europa para o Santos no início do ano e estava bem mal. Hoje, é muito elogiado. Pode acontecer a mesma coisa com o Júnior.? O lateral não deu entrevista, mas sua permanência em 2005 torna-se cada vez mais difícil. Ele deve aceitar a oferta do Cruzeiro, que já fez contado com Oliveira Jr., seu empresário. Leão antecipou também duas substituições para o jogo de domingo contra o Flamengo. ?O Fabão volta ao seu lugar. O Edcarlos sai?, disse. Havia a expectativa de que Edcarlos, muito elogiado pelo treinador fosse mantido na zaga.