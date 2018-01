Júnior diz que enfrentou 4 dias de insônia Júnior, ex-técnico do Corinthians, desembarcou nesta segunda-feira à noite no Rio. Visivelmente abatido, o treinador disse que começou a tomar a decisão de pedir demissão do cargo logo após a derrota para o São Caetano, quarta-feira, no Pacaembu, por 3 a 0. ?Tive quatro dias de insônia e perdi alguns quilos?, afirmou. ?Achei mais honesto tomar esta atitude agora, quando o relacionamento ainda não é muito intenso.? Júnior se disse frustrado por não conseguir desenvolver o trabalho esperado pelos dirigentes corintianos. ?Percebi que não tinha possibilidade de poder ajudar o Corinthians neste momento tão conturbado.?