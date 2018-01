Júnior diz que vai punir Edílson O atacante Edílson ainda não apareceu no Flamengo. De todo o elenco, ele é o único que faltou à reapresentação na segunda-feira, alegando que tinha viajado para o Japão a fim de resolver problemas particulares. O diretor-técnico Júnior, que havia anunciado com antecipação a data do retorno dos trabalhos no clube para evitar situações como essa, afirmou que o atleta será punido. "Ainda não foi definido o tipo de punição, mas com certeza ela vai ocorrer. Queremos profissionalismo e esta atitude demonstra o contrário", disse Júnior, ressaltando que nenhuma desculpa vai mudar a decisão da comissão técnica. O técnico Abel Braga chegou a declarar que "quem estiver a fim de trabalhar ótimo, caso contrário pode sair." Reforço - Nesta terça-feira, a diretoria anunciou mais um reforço para a temporada 2004. Trata-se do atacante Rafael Rodrigues, de 22 anos, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Juventude. Ele se apresenta nesta quarta-feira.