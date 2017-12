Júnior Dutra chega ao Corinthians e diz ser ‘mais um louco para o bando’

O volante Renê Júnior e o atacante Júnior Dutra passaram por exames médicos nesta quarta-feira antes de assinar contrato com o Corinthians e serem os primeiros reforços para a próxima temporada. O atacante, que é corintiano, já mandou um recado para a torcida.

+ Corinthians mostra interesse na contratação de Mena, do Sport

+ Corinthians tem dificuldades para negociar goleiro Matheus Vidotto

"Sou mais um louco para o bando, vou dar a vida dentro de campo, que é a minha característica, lutar por todas as bolas. Espero fazer gols e com certeza vamos brigar pela Libertadores, que é o objetivo do clube pela grandeza que tem. Vim para ajudar nessa conquista", disse, em entrevista ao Globoesporte.com.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Júnior Dutra vai assinar contrato válido por dois anos, enquanto Renê firmará um vínculo de três anos. O volante, como ainda não assinou contrato, adotou um discurso mais equilibrado, mas ressaltou sua identificação com o clube.

"É uma oportunidade única. Já estive para acertar com o Corinthians há dois anos, mas não deu certo. A gente sabe da força do Corinthians e de sua torcida. É um clube competente, tanto que é o atual campeão brasileiro. Fiquei feliz com o interesse, agora temos de esperar exames e ver o que acontece nos próximos dias. Eu me identifico com o Corinthians, vim de baixo, e esse é o clube do povo."

Mais reforços devem chegar nos próximos dias. A diretoria busca pelo menos mais três jogadores e uma das prioridades é a chegada de um lateral-esquerdo para o lugar de Guilherme Arana, que se transferiu para o Sevilla. O nome de Mena é um dos cotados.