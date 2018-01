Júnior e Adriano chegam; seleção completa O lateral-esquerdo Júnior e o atacante Adriano, ambos do Parma (Itália), foram os últimos jogadores a se apresentar à seleção brasileira que nesta quarta-feira enfrenta o México, em Guadalajara. Os dois desembarcaram na manhã desta terça-feira e rapidamente se apresentaram ao técnico Carlos Alberto Parreira. Com isso a delegação brasileira está completa e todos os jogadores estão à disposição para o treino coletivo marcado para as 19h (hora de Brasília), no Estádio Jalisco, local da partida. Parreira ainda não definiu a equipe que inicia o amistoso. As principais dúvidas estão na defesa. Brasil e México já jogaram em três oportunidades em Guadalajara. A seleção brasileira conseguiu duas vitória e um empate, marcando sete gols e sofrendo três.