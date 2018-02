Júnior é barrado por Leão no São Paulo O São Paulo visita neste domingo o Vitória, às 16h, no Estádio do Barradão, em Salvador, com um novo problema. O técnico Emerson Leão resolveu barrar o lateral Júnior sem dar qualquer explicação ao jogador. Fez isso neste sábado. Após o treinamento da manhã, no CT da Barra Funda, o atleta dirigiu-se ao vestiário a fim de se preparar para a viagem a Salvador. Tinha certeza de que a bronca do fim de semana passado com o treinador, que o tirou do time no segundo tempo do jogo com o Inter, tinha ficado para trás. Naquela ocasião, o lateral chegou a comentar sua indignação em deixar a equipe. Disse que queria ajudar o São Paulo, mas vinha sendo substituído com freqüência por Leão. Mas não foi isso o que ele constatou ao ver que o seu nome não estava na lista dos jogadores relacionados para a partida de hoje com o Vitória. Júnior ficou aborrecido, mas controlou-se. Comentou sua decepção com o amigo César Sampaio, pegou suas coisas e foi para casa. À tarde, enquanto o elenco viajava de avião para a capital baiana, Júnior estava deitado no sofá de sua residência. Disse a amigos que a decisão foi pessoal do treinador. Negou, inclusive, estar machucado ou com dores nas pernas. Mas aceitou o veto. O lateral são-paulino só começou a perceber melhor o que estava acontecendo ao ser informado por seu assessor do teor de uma reportagem feita na sexta-feira pela Agência Estado, onde informava a possibilidade de o santista Léo assumir a lateral esquerda do time na próxima temporada. Léo e Leão trabalharam juntos no Santos. O técnico não esconde seu desejo de trazer o jogador da Vila Belmiro para o Morumbi. E não poderia haver momento mais propício, pois o contrato de Léo termina dia 31. Além disso, Júnior e Leão andam se estranhando há algum tempo. Há quem diga que o treinador tenta desgastar o relacionamento com o lateral somente para abrir caminho ao concorrente da Baixada. Léo teria se acertado com Leão há um mês. Ao ficar sabendo ontem de tudo isso, Júnior começou a entender a armadilha que preparam para ele. Mesmo assim, resolveu cumprir seu contrato até junho, desde que a diretoria do clube não aceite negociá-lo com outra equipe. Ele não pretende bater de frente com Leão. Promete apenas não entregar sua posição facilmente. Vai trabalhar. A Sampaio, que teria tentado confortar o lateral, Júnior pediu explicações. Mas não as teve. Ninguém no elenco sabia de antemão da disposição do treinador de barrar o atleta. Em seu lugar, jogará o garoto Fábio Santos. Se vencer o Vitória e contar com tropeços de Atlético-PR e Santos, o São Paulo poderá acabar a rodada na vice-liderança do Brasileiro, e muito provavelmente com a vaga da Libertadores da América de 2005 assegurada. Mas, terá ainda de resolver seu novo problema.