Júnior é o novo técnico do Corinthians O ex-jogador Júnior é o novo técnico do Corinthians. Ele havia se reunido com o vice-presidente do clube paulista, Antonio Roque Citadini, na noite de terça-feira, e aceitou nesta quarta-feira a proposta do dirigente para treinar o time no Campeonato Brasileiro, no lugar de Geninho, demissionário. O ex-lateral-esquerdo do Flamengo e da seleção brasileira assinou contrato até dezembro de 2004 e deve se apresentar ao clube na sexta-feira, ao lado do novo diretor e também ex-jogador Rivellino, no Parque São Jorge. No sábado, o treinador segue com a equipe para a Bahia e pode comandar o time na partida contra o Vitória, no Barradão.