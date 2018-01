Júnior ganha chance na lateral Desde 1995, a lateral-esquerda do Brasil tem praticamente um só dono, Roberto Carlos. A má fase e o "surgimento" de um novo jogador para a posição, porém, devem pôr fim ao seu reinado. Apesar de já ter 28 anos, o baiano Júnior, ex-Palmeiras e atualmente no Parma, só ficou pronto agora para vestir a camisa 6 da equipe nacional, principalmente depois de ganhar experiência e malícia no futebol europeu e evoluir culturalmente. Neste domingo, será o titular contra o Peru. Tem prestígio com o técnico Luiz Felipe Scolari e sabe que, se entrar bem, não sai mais do time até a Copa do Mundo. Leia a íntegra em O Estado de S.Paulo