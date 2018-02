Júnior garante que São Paulo vai suprir falta dos negociados O São Paulo começa 2007 sem três titulares do ano passado: Fabão, Mineiro e Danilo, todos negociados com o futebol do exterior. O lateral-esquerdo Júnior, um dos mais experientes do time, ao lado do goleiro Rogério Ceni, prefere não medir a falta que os ausentes farão ao time. Mas ele tem certeza que o São Paulo é capaz de se manter no topo. ?No final de 2005 a gente perdeu o Amoroso, no fim da Libertadores perdemos o Ricardo Oliveira e o São Paulo continuou grande. O importante é que o time sempre soube repor as peças?, disse o jogador. O volante Mineiro é uma peça que ainda não foi reposta. Sobre a possibilidade de jogar na função do ex-colega, Júnior é direto. ?Deixa para o Muricy decidir. A gente só acata o que ele disser?, resumiu. Trabalho pesado no CCT Domingo é geralmente dia de folga para todos os profissionais. Mas o do São Paulo foi bem diferente. Trabalhos físicos e atividades com bola marcaram o terceiro dia do time na volta das férias. ?Nas férias o domingo era dia de comer macarronada com a família. Hoje estamos aqui treinando. Mas tudo bem, foi um dia atípico, mas muito proveitoso?, disse Júnior. O jogador teve uma boa impressão do elenco na volta das férias. ?Aos poucos vamos readquirir a melhor forma física para entrar com tudo no Paulistão. Eu tive férias bem programadas, curti, viajei, descansei, mas não deixei de me cuidar. O pessoal também deve ter maneirado nas férias?, garantiu.