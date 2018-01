Júnior não quer perder a segunda chance Para Júnior, os minutos são como horas. O tempo não passa e a possibilidade de disputar novamente um Mundial de Clubes o deixa ansioso. O motivo principal é que o lateral-esquerdo não quer errar novamente. ?Poucos jogadores disputam um campeonato como esse. A sorte bateu duas vezes na minha porta e eu perdi na primeira. Agora, não vou perder a chance uma vez mais?. Ele se refere à disputa de 1999, quando o Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Manchester United. ?Era um time muito bom, com o Alex em uma forma sensacional, tinha o Evair, eu, o Marcos e mais um monte de gente boa. O Manchester também era um timão e acabou ganhando. Isso mostra que a gente não pode se descuidar de jeito nenhum?. A vontade de jogar é grande. ?Por mim, eu já teria entrado em campo. Tivemos dez dias de preparação para o Mundial. Isso é um luxo, pouca gente consegue isso no calendário atual. Nosso time está pronto, é agora que precisamos de muita concentração. Vamos entrar a 110% de nossa força para dominar esse torneio?. Para o tranqüilo Danilo, o São Paulo precisa mostrar seu valor, mas não pode mudar seu estilo de jogo. ?Tem de ser como na Libertadores, com uma defesa que marca forte, com saída boa no meio-de-campo e rapidez no ataque. Se a gente mantiver isso, pode se dar bem aqui novamente?. Repetir o que foi feito na Libertadores significa ter Danilo fazendo jogos decisivos. Foi assim em Buenos Aires, quando marcou o primeiro gol na vitória por 3 a 2 contra o River, na semifinal. ?Fui bem naquela cabeçada. O Autuori está me dando muita força, diz para eu chutar de fora da área. É uma característica que eu tenho e é preciso aproveitar?. Neste domingo, os jogadores verão a partida entre Al Ahly e Al Ittihad. Um trabalho a que Souza promete dar muita atenção. ?Está decidido que eu não começo jogando no primeiro dia. Devo participar durante uns 30 minutos. Então, não posso errar. Vou prestar muita atenção no estilo deles, ver o que dá para fazer, qual é o ponto fraco deles e entrar com tudo?.