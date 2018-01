Júnior pede determinação ao time corintiano A entrevista coletiva do técnico Júnior já havia acabado. E foi no pouco tempo que levou para percorrer a distância entre a área onde costuma conversar com os jornalistas até as escadas de acesso aos vestiários que o treinador mandou o principal recado para seus jogadores. "Não precisa ser craque para jogar no Corinthians. Nunca precisou. Basta o jogador estar de acordo com o que a torcida espera, ou seja, ter disposição, motivação", afirmou. Na realidade, Júnior fez seu o discurso aos torcedores. Desapontado com o comportamento do grupo na derrota de quarta-feira, 3 a 0 diante do São Caetano, o comandante corintiano sabe que a única chance que tem de sair vitorioso do clássico contra o São Paulo é a superação dos atletas. O jogo acontece domingo, às 16 horas, no Morumbi.