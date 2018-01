Junior pede reforços no São Paulo O lateral Júnior fez um alerta nesta quinta-feira: o São Paulo precisa de reforços para que o São Paulo continue tendo um bom rendimento na Copa Libertadores da América. ?Perdemos o Grafite, os meninos que estão no Mundial Sub-20 e o Cicinho, que foi para a Seleção. O elenco é pequeno e vai sentir falta desse pessoal. Precisamos de gente nova.? Ele lembra que, para o jogo de domingo contra o Paysandu, em Belém, será impossível poupar jogadores. ?Seria bom mesclar alguns jogadores mais jovens, mas não vai dar. Vamos jogar para vencer ficarmos mais próximos dos líderes do Brasileiro. Sei que a diretoria está trabalhando e nós torcemos por um novo reforço.? A zaga será formada por Lugano e Alex, que se mostrou muito confiante. ?Com o Autuori eu me sinto como parte do elenco. Quero entrar, jogar bem e lutar para continuar no time?, disse o zagueiro, que era muito contestado por Leão, o antigo treinador. O jogo contra o Paysandu está marcado para as 18h10. Depois, o time embarca para Monterrey, no México, onde enfrentará o Tigres, quarta-feira, com a vantagem de haver vencido a primeira partida por 4 a 0. O jogo está marcado para as 23h, mas há a possibilidade de ser antecipado para as 22h.