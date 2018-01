Junior promete "estimular a concorrência" Antes mesmo de começar efetivamente o seu trabalho no Corinthians o técnico Júnior já fez o time acreditar que pode começar vida nova na temporada. O primeiro passo da nova Comissão Técnica foi estimular a concorrência. A partir da próxima semana, quando o novo treinador passará a comandar os treinamentos no campo, haverá uma verdadeira corrida em busca de um espaço no time titular. Entre os jogadores, não há mais ninguém conformado. Leia mais no Jornal da Tarde