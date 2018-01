Júnior recusa convite do Atlético-MG Júnior recusou o convite para ser técnico do Atlético-MG, no lugar de Geninho, que deixou o clube mineiro e se transferiu para o Corinthians. O ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira telefonou na noite de quarta-feira para o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Alexandre Kalil, e comunicou ao dirigente que renovou recentemente o seu contrato com o canal de TV à cabo SporTV e prefere se dedicar à função de comentarista esportivo. "Ele agradeceu o convite, mas preferiu continuar na tevê. Agora vamos procurar um outro nome", disse Alexandre Kalil, que espera decidir ainda nesta quinta-feira quem será o próximo técnico a ser procurado pelo clube mineiro. Entre os nomes especulados no Atlético estão o do campeão mundial pela seleção argentina, César Luis Menotti, além de Péricles Chamusca, Vadão, Celso Roth, Ivo Wortmann e Mário Sérgio. Kalil, contudo, não quis confirmar se já fez contato com algum deles. "É tudo especulação", garantiu.