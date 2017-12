Júnior se conforma com situação de reserva Não há competição na lateral-esquerda da seleção brasileira. E o titular da posição no jogo de hoje, Júnior, do Parma, sabe que tem de aproveitar ao máximo a oportunidade para continuar como referência à reserva de Roberto Carlos, do Real Madrid, afastado por contusão. A postura do baiano de Santo Antonio de Jesus é bastante destacada no grupo da seleção. Ele sabe que não há como tirar a vaga de Roberto, atualmente, senão por um imprevisto. E não esconde o conformismo com a situação. "O Roberto é o dono da vaga, por tudo que já fez e vem fazendo pelo futebol. Não há, para mim, o menor constrangimento em dizer isso, até porque ele é um dos meus melhores amigos", comentou Júnior, depois de uma saraivada de perguntas sobre a improvável ascensão à equipe titular, em substituição ao amigo. "São circunstâncias e temos de estar preparados para elas. Quando ele voltar, a casa é dele." Deferências à parte, Júnior quer repetir em Lima a atuação do jogo com a Costa Rica, pela primeira fase da Copa do Mundo de 2002, quando fez um bonito gol e foi eleito o melhor em campo. "A prioridade é a vitória, é jogar bem. Se for possível deixar de novo a minha marca, ótimo." Ele alerta para as dificuldades que a seleção deve ter hoje no Estádio Monumental. A principal delas diz respeito à experiência dos peruanos. "Quase todo o time deles atua na Europa, isso pesa." As orientações de Carlos Alberto Parreira não são complicadas. Júnior deve se aproximar dos jogadores que atuam pelo setor - Zé Roberto e, por algumas vezes, Rivaldo - no momento de atacar. Atrás, tem de compor com os zagueiros e os volantes. "Não podemos dar espaços, esta é a ordem. E temos de tomar a iniciativa, como é de praxe", disse Júnior, que vai disputar seu 19.º jogo pela seleção.