Júnior se junta ao River e classifica O Júnior Barranquilla (COL) é o segundo time classificado no Grupo 5 da Copa Libertadores para as oitavas-de-final. Nesta terça-feira, o time colombiano venceu o Nacional (URU) em casa por 3 a 2 e, com o empate do Olmedo para o River Plate por 1 a 1, garantiu sua passagem para as oitavas-de-final do torneio. O time argentino, dono da melhor campanha do torneio, já estava garantido na próxima fase e, com o empate, consolidou a liderança no geral, chegando aos 16 pontos. Com isso, o River vai enfrentar o 16.º colocado entre os times classificados. Já o Júnior de Barranquilla, com nove pontos, aguarda os outros adversários para saber qual será sua posição, e, conseqüentemente, contra quem jogará. Olmedo, com sete pontos, e Nacional, com três, estão eliminados. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada da Copa Libertadores 2005.