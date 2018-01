Júnior será auxiliar de Zico no Japão Júnior, ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira, vai ser auxiliar do técnico Zico na seleção japonesa que disputará a Copa do Mundo da Alemanha, a partir do dia 9 de junho. O Japão, inclusive, está no mesmo grupo do Brasil, que também tem Croácia e Austrália. Zico já tinha convidado o amigo Júnior em dezembro, mas ele só aceitou a oferta agora. Outros brasileiros fazem parte da comissão técnica da seleção japonesa: Edu Coimbra e Cantarelli. A estréia japonesa na Copa da Alemanha será contra a Austrália, em 12 de junho, em Kaiserslautern. O jogo contra o Brasil é o último da primeira fase, no dia 22, em Dortmund.