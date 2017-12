Júnior só começa no Fla no próximo ano Apesar de já ter aceitado ser o diretor-técnico do Flamengo, o ex-jogador Júnior ainda não assinou contrato com o clube. A oficialização do negócio só vai ocorrer na próxima semana, após a formalização do acordo do pagamento da dívida de R$ 750 mil, em 30 parcelas, que o Rubro-Negro tem com Júnior. O ídolo do Flamengo somente assume o cargo em janeiro, quando Marcio Braga tomará posse como novo presidente do clube. Mas Júnior já começou a trabalhar. Ele entrou em contato com o técnico Mário Sérgio, do Atlético-PR, para convidá-lo a ser o treinador do Rubro-Negro, em 2004. Ainda não obteve resposta.