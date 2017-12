Júnior também desfalca a seleção O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, se iludiu com as promessas dos clubes europeus e a maior prejudicada, novamente, foi a seleção. O secretário-geral da entidade, Marco Antonio Teixeira, informou que não existe nenhum documento oficial que obrigue os dirigentes das equipes européias a honrarem o acordo celebrado com Ricardo Teixeira e com isso, liberarem seus jogadores, antecipadamente, para a equipe do Brasil. Dessa maneira, o meia Rivaldo (Barcelona), o atacante Élber (Bayern de Munique), o zagueiro Lúcio (Bayer Leverkusen) e o lateral-esquerdo Júnior (Parma) não se apresentaram nesta terça-feira ao técnico Luiz Felipe Scolari. Com isso, eles não jogam o amistoso contra o Panamá, na quinta-feira, mas enfrentam o Paraguai, dia 15, pelas Eliminatórias. Os clubes europeus estão amparados por um documento da Fifa que determina a cessão dos atletas com, no máximo, quatro dias de antecedência. ?Esse documento foi elaborado antes do acordo com o presidente da CBF. O que está acontecendo é que nós estamos interpretando de uma forma e os clubes europeus de outra?, explicou Marco Antonio. Segundo o secretário-geral da CBF, o presidente Ricardo Teixeira havia ?apalavrado? com os dirigentes europeus a liberação dos jogadores, antecipadamente, para a disputa de amistosos e das Eliminatórias pela seleção brasileira, caso eles não fossem convocados para a disputa da Copa das Confederações. O Brasil teria cumprido o acordo, levando uma fraca equipe para a competição, mas os europeus, não. O secretário-geral da CBF informou que a entidade só tomará uma atitude contra os clubes após a partida contra o Paraguai, dia 15, em Porto Alegre. ?Estamos com o pensamento voltado para a partida contra os paraguaios. Depois dela, vamos decidir se tomaremos e qual será nossa atitude contra eles?, revelou.