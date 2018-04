Júnior tem mais chances no Morumbi Dos três reforços que se apresentaram nesta segunda-feira ao São Paulo, só o lateral-esquerdo Júnior tem a certeza de que vai permanecer no clube por um ano. Já o volante Ramalho, ex-Santo André, e o meia Nildo, ex-Sport, assinaram um contrato de risco, até 31 de dezembro. Se houver interesse, o São Paulo tem a preferência para prorrogar o contrato por mais um ano. Júnior, 31 anos, que fez sucesso no Palmeiras de 96 a 2000, estava no Parma. O lateral, que também estava sendo disputado pelo próprio Palmeiras e pelo Corinthians, optou pela melhor proposta. E já chegou dizendo que gostaria de estrear no domingo, contra o Corinthians. "Fiquei alguns dias parado, esperando a liberação do Parma mas estou bem. E adoraria jogar contra o Corinthians". Júnior já disputou 530 partidas como profissional, marcou 24 gols e conquistou oito títulos. Mas no seu discurso de apresentação, foi pouco criativo. "Espero repetir no São Paulo o mesmo futebol que mostrei nos outros clubes". Já o meia-atacante Nildo, de 28 anos, revelado pelo Porto de Caruaru, com passagens pelo Fluminense, Guarani e Sport, foi o único que trabalhou com Émerson Leão, no Sport. Apesar disso, chegou sob certa desconfiança, em virtude de uma delicada cirurgia no joelho direito, há dois anos. Mas o atleta, a exemplo dos outros contratados, foi aprovado em todos os exames médicos. "O São Paulo tem todo o direito de fazer qualquer tipo de exames. Sei que estou bem. Depois da cirurgia, já joguei mais de 150 partidas e não tive problema algum. A minha preocupação, aliás, não é com o meu joelho. É com o São Paulo". O terceiro contratado, Ramalho, de 24 anos, foi revelado pelas categorias de base do Santo André e já ganhou um título importante: campeão da Copa do Brasil pelo time do ABC, este ano. Aliás, foi um dos destaques da equipe. O volante não parecia preocupado com o chamado contrato de risco, exigência do São Paulo. "Estou tranqüilo porque tenho contrato com o Santo André até 2007. Mas não estou contando com minha volta. Vim para ficar no São Paulo. Tenho que mostrar tudo para continuar aqui. E vou dar tudo para permanecer". Os três reforços do São Paulo já participaram de um treinamento técnico, nesta segunda-feira à tarde. Todos já estão com a situação regularizada na Copa Sul-americana e no Campeonato Brasileiro. Mas dificilmente estrearão no jogo de quarta-feira, às 21h50, contra o São Caetano, no ABC, pela Sul-americana. Outra dúvida de Leão é Rogério Ceni. O goleiro jogou contra o Cruzeiro sentindo dores musculares e pode ser poupado quarta-feira. O problema é que Rogério não gosta de ficar fora do time. "Vou fazer exames e avaliações. Só depois disso saberemos que terei condições de enfrentar o São Caetano". Ameaça - Já a posição de Cicinho está ameaçada por questões técnicas. Émerson Leão acenou com a hipótese de fixar Gabriel como titular diante do São Caetano. "O Gabriel é um menino de muita qualidade e pode acrescentar bastante à nossa equipe", disse o treinador, no sábado, após o empate diante do Cruzeiro, no Pacaembu. A confirmação, porém, ainda vai depender do que os dois laterais mostrarem no treinamento desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Cicinho aguarda. "O Leão já treinou a Seleção e é um homem justo. Sei que com ele joga quem estiver melhor".