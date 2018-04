Junior Urso elogia Atlético com 3 volantes para sufoco no Equador

O técnico Diego Aguirre ainda não definiu qual escalação entrará em campo para representar o Atlético-MG diante do Independiente del Valle nesta quarta-feira, no Equador. O uruguaio, no entanto, sabe que ganhou uma nova opção tática, com três volantes, depois que a equipe atuou desta forma e goleou o Villa Nova por 7 a 2 no último sábado, pelo Campeonato Mineiro. Um destes homens de meio, Junior Urso elogiou a formação.

"Achei boa a formação com três volantes. O Atlético-MG tem uma cabeça ofensiva, mas foi bom para o Aguirre, porque dá para ele mudar o time dependendo de como estiver o jogo", declarou nesta terça-feira. "Ele tem uma dor de cabeça boa para solucionar. Nosso time se comportou bem com três volantes, apesar dos questionamentos, e fizemos um placar elástico."

Apesar dos elogios, Aguirre ainda não definiu se o Atlético-MG atuará com três volantes. Uma formação mais defensiva é bastante cogitada pelo fato de a partida ser fora de casa, mas também por que o empate diante do Independiente del Valle já garantiria o time na próxima fase. Os jogadores garantem que vão em busca da vitória, mas eles mesmo admitem que voltar do Equador com um ponto não seria nada desfavorável.

"Vamos em busca dos três pontos, pensamos nos três pontos em qualquer competição e qualquer lugar que formos jogar, mas sabemos que este ponto já é suficiente para nos classificar", comentou Junior Urso. "O Atlético-MG sempre busca a vitória. Depois, o que acontece em campo, é outra história. A gente vem aqui para buscar a vitória, o time tem muita qualidade e vem crescendo a cada jogo", completou Erazo.

O Independiente del Valle é o vice-líder do Grupo 5 da Libertadores, com sete pontos, três atrás justamente do Atlético-MG. O time equatoriano surpreendeu até o momento e apresentou um bom futebol nas primeiras quatro rodadas. Mas os jogadores brasileiros sabem que terão também outros motivos para se preocupar nesta quarta.

"O gramado parece ser bom quando não tem chuva, mas hoje está um pouco complicado, está soltando bastante a grama e deixando o campo mais pesado. Isso causa cansaço mais rápido. Precisamos nos precaver para o jogo, porque se estiver assim, precisamos jogar em um estilo mais calmo, esperando o time deles, para que a gente possa se adaptar ao campo", disse Junior Urso.