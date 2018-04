Júnior Urso treina e deve reforçar o Atlético-MG no jogo contra o Santa Cruz

O elenco do Atlético Mineiro se reapresentou nesta terça-feira após a vitória por 1 a 0 sobre o líder Palmeiras, no último domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no gramado foi a presença do volante Júnior Urso, recuperado de um edema na coxa esquerda.

O jogador desfalcou o time mineiro nas duas últimas partidas da competição nacional e deve voltar a ser relacionado no duelo contra o Santa Cruz, neste sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17.ª rodada do Brasileirão.

Nesta terça-feira, Junior Urso participou da atividade junto com os reservas. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na academia. O meia argentino Dátolo também voltou a treinar com a equipe, mas ainda não renovou contrato e tem futuro incerto no clube.

NO PARAGUAI - Recém-contratado pelo Atlético, o meia venezuelano Rómulo Otero não esteve na Cidade do Galo nesta terça-feira. Ele viajou ao Paraguai para conseguir o visto de trabalho e poder ser regularizado. A expectativa da diretoria é que até esta sexta ele esteja apto para poder defender o clube.

O Atlético vem de duas vitórias consecutivas no Brasileirão e ocupa o sexto lugar com 26 pontos, dois a menos do que o Santos, o quarto colocado, e seis atrás do líder Palmeiras. Na próxima rodada, vai encarar o Santa Cruz, que luta para fugir do rebaixamento - está em 16.º, com 17 pontos.