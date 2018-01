Júnior vai apostar em jogadores experientes O técnico Júnior deixou claro nesta quarta-feira, em uma de suas primeiras declarações como técnico do Corinthians, que deverá fazer uma opção preferencial por jogadores experientes. Segundo ele, não se trata de desprezar os garotos lançados pelo antecessor Geninho. Ao contrário. O objetivo, diz, é justamente preservar os garotos que estão na equipe principal e evitar que sejam ?queimados?. ?A garotada é alternativa. Não pode ser encarada como solução?, avisou. Júnior assinou contrato até dezembro de 2004 e recebeu do vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, a promessa de que algumas contratações serão feitas no ano que vem, mas mesmo estas serão de jogadores já com uma boa bagagem profissional. ?Queremos gente experiente, para dar suporte a essa garotada?, reafirmou. O novo técnico diz que encara com naturalidade as cobranças que serão feitas ao seu trabalho, especialmente ao seu perfil marcadamente carioca (ele não trabalhou em São Paulo nem mesmo como jogador). ?Muita gente foi reticente quando a diretoria do Corinthians contratou o Parreira?, lembrou. Para ele, a desconfiança só vai acabar se o time for bem. ?A única coisa que convence o torcedor é o resultado?, ensinou. Júnior foi contratado nesta quarta-feira e se apresenta ao clube na sexta-feira. No domingo poderá acompanhar a partida contra o Vitória, em Salvador, das arquibancadas. Roberto Rivelino será o diretor-técnico. Veja os principais trechos da entrevista de Júnior: Primeiro Passo: A primeira coisa que precisamos é quebrar a ansiedade. Teremos (falava dele e de Rivelino, o novo diretor de futebol do clube) de harmonizar o grupo. Vamos tentar motivas os jogadores, especialmente aqueles que não tiveram muitas oportunidades; porque só depois que todos estiverem no mesmo patamar poderemos fazer escolhas. Só depois disso, saberemos que material humano temos em mãos e se esse pessoal tem condições de colocar em prática o tipo de futebol que eu tenho na cabeça?. Cobranças: ?Tenho certeza que as cobranças serão muitas. Em todo lugar é assim. O que diferencia é que em alguns lugares a cobrança é maior e em outro é menor. Mas é preciso lembrar que muita gente foi reticente quando o Parreira (Carlos Alberto) foi contratado. Acho que muitos acharam que ele não iria dar certo no Corinthians e a gente sabe como foi a passagem dele pelo clube. Veja bem, eu não estou tentando me comparar a Parreira. Estou dizendo isso, apenas para lembrar que as cobranças vão existir mesmo, mas eu estou preparado?. Garotos: ?Garotada e alternativa. Não pode ser encarada como solução. O que precisamos é ter gente experiente para dar suporte?. Desconfiança: ?A única coisa que convence o torcedor é resultado. Nós não vamos fazer nenhum trabalho de convencimento. O que o técnico precisa vencer os jogos?. 2004: ?Quando eu conversei com o Citadini (Antonio Roque, vice-presidente de futebol) ele me disse que teríamos algumas contratações para o ano que vem. Nada muito acima do normal, porque não há dinheiro. Seria, no entanto, jogadores experientes, para dar suporte à garotada?. Relação com Rivelino: Ao ser questionado sobre se Rivelino poderia interferir nas contratações, esquema tático e até mesmo na escalação, Junior afirmou. ?Tenho certeza que não teremos nenhum problema de relacionamento. Qualquer tipo de ajuda será bem-vinda, ainda mais de quem partiu?. Relacionamento com a torcida: ?Não dá para antecipar nada. Primeiro é preciso saber se há algum tipo de problema?.