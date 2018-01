Júnior vence Nacional pelo Grupo 5 O Júnior de Barranquilla venceu o Nacional (URU) por 1 a 0 na noite desta terça-feira, na estréia de ambos pela Copa Libertadores, pelo Grupo 5. O único gol da partida foi marcado por Arzuaga, aos 38 minutos do segundo tempo. Com esta vitória, o Júnior lidera o respectivo grupo com três pontos ganhos, e o Nacional fica em último lugar, com nenhum ponto.