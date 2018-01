Júnior: "Vou tirar o máximo dos jogadores" Marcada por um forte esquema de segurança, a apresentação do técnico Júnior e do diretor técnico Rivellino ao Corinthians foi tranqüila e durou cerca de 40 minutos, nesta sexta-feira, no Salão Nobre do Parque São Jorge. O novo treinador da equipe paulista se mostrou otimista durante toda a coletiva e ressaltou que vai precisar do máximo empenho dos atletas. ?Vou procurar tirar o máximo dos jogadores?, disse. O ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira afirmou ainda que seu maior sonho como técnico é resgatar os tempos áureos do futebol. ?Gostaria de voltar aos tempos do romantismo no futebol?. Ao falar de sua missão no Parque São Jorge - reabilitar o time no Campeonato Brasileiro -, Júnior foi enfático. ?Primeiramente, pretendo usar muita criatividade para retomar o caminho de vitórias até o final do Brasileiro, depois vamos discutir com a diretoria o caminho a ser tomado?, garantiu. Segundo ele, seus primeiros dias no Corinthians serão para conhecer os atletas com quem vai trabalhar. ?Não tenho conhecimento profundo do elenco e tentarei fazer isso em duas semanas?, previu. ?Mas garanto que tenho plenas perspectivas de voltar aos bons resultados?. Júnior viaja no sábado com a delegação corintiana para Salvador, onde vai acompanhar da tribuna a partida de seu novo clube contra o Vitória, no Barradão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O auxiliar Jairo Leal vai comandar o time em campo.