Juniores do Flu vencem na Alemanha A equipe de juniores do Fluminense venceu hoje o Oldenburg, da Alemanha, por 4 a 0, na estréia do Torneio Internacional de Friesoythe. Os gols foram marcados por Eduardo (2), Esquerdinha e Marcelo. O clube foi convidado para voltar no próximo ano e a imprensa local já aponta o time tricolor como favorito ao título. Amanhã, o Fluminense enfrenta o Werder Bremen (5h) e o Borússia (10h).