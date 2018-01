Juniores: Vasco recebe São Caetano O Vasco - líder da Copa Rio-São Paulo de Juniores ao lado do Corinthians - recebe o São Caetano nesta quarta-feira, às 19h, na Rua Bariri (RJ). O time do ABC paulista tenta a segunda vitória. Ganhou do Palmeiras na estréia por 2 a 1 e depois perdeu para o São Paulo por 1 a 0. O Vasco tenta a quarta vitória consecutiva. Após estrear com derrota para o Palmeiras, o time carioca derrotou o Botafogo, o Flamengo e o São Paulo. No último domingo, o Palmeiras foi a Madureira (RJ) e goleou o Flamengo por 5 a 0. O alviverde subiu para a quarta colocação. O rubro-negro caiu para o sexto lugar.