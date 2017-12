Junqueira tenta a pole na Champ Car Estabelecer a pole position, neste sábado, no circuito Hermanos Rodriguez, na Cidade do México, ajudaria Bruno Junqueira na difícil tarefa de conquistar o título da Champ Car, amanhã, na 14.ª e última etapa do campeonato da Champ Car. O líder na classificação é o seu companheiro na Newman-Haas, o francês Sebastien Bourdais, 22 pontos à frente, mas haverá em disputa no fim de semana 35 pontos.