Jupp Derwall, vice com a Alemanha, morre aos 80 anos

O ex-técnico alemão Jupp Derwall, que levou a seleção de seu país ao título da Eurocopa de 1980 (Itália) e ao vice-campeonato na Copa do Mundo de 1982 (Espanha) - perdeu a final para os italianos 3 a 1 -, morreu nesta terça-feira, aos 80 anos. Ele assumiu o posto depois do Mundial de 1978 (México), quando ocupou o cargo deixado pelo decano Helmut Schöen, de quem tinha sido assistente na conquista do título, quatro anos antes, e se despediu em 1984, com um respeitável histórico de 44 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Com ele, a seleção alemã chegou ao recorde 23 jogos sem perder. Derwall foi substituído por Franz Beckenbauer. "Ele tinha um estilo brilhante de trabalhar e nos levou a grandes conquistas", disse o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Theo Zwanziger. A causa da morte não foi revelada. A família informou apenas tratar-se de grave doença. Derwall também foi jogador e chegou a defender a Alemanha em duas partidas na década de 50.