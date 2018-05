Jürgen Klopp descarta deixar Borussia para assumir Manchester United

DORTMUND - Antes mesmo da demissão de David Moyes, anunciada nesta terça-feira, o nome de Jürgen Klopp já era cogitado pela imprensa europeia para substituir o treinador no Manchester United na próxima temporada. Com a confirmação da saída de Moyes, a especulação aumentou, mas não parece interessar o treinador do Borussia Dortmund.

Klopp ressaltou seu compromisso com o time alemão e disse que pretende cumprir seu contrato, que vai até 2018. "O Manchester United é um clube maravilhoso e me sinto muito familiarizado com seus maravilhosos torcedores. Mas meu compromisso é com o Borussia Dortmund e não pode ser quebrado", garantiu em entrevista ao jornal inglês The Guardian.

Jürgen Klopp tem se destacado no Borussia Dortmund nos últimos anos. Bicampeão alemão em 2010/2011 e 2011/2012, o treinador ainda levou o clube ao título da Copa da Alemanha, em 2011/2012, e à decisão da Liga dos Campeões em 2012/2013, quando foi derrotado pelo Bayern de Munique. Sob seu comando, a equipe se firmou entre as principais da Europa.

Já o Manchester United faz caminho inverso e desde a saída de Alex Ferguson no fim da ultima temporada, após 27 anos no comando, vem em descendente. Com David Moyes, caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões e fez campanha ruim no Campeonato Inglês, no qual é apenas o sétimo. Tais resultados selaram a demissão do treinador.

E não foi só Jürgen Klopp que já descartou a possibilidade de assumir o Manchester. Em meio ao grande sucesso no comando do Bayern de Munique, Pep Guardiola garantiu que permanecerá no time alemão e que não se interessa por uma transferência para a Inglaterra no momento. "Estou aqui, eu quero estar aqui por mais três anos", afirmou.