Jürgen Klopp descarta Pato no Liverpool: 'Não sigam esta história'

A novela sobre a possível negociação de Alexandre Pato continua. Depois de rumores sobre um acerto com o Liverpool ganharem força nos últimos dias, o técnico do clube inglês, Jürgen Klopp, descartou qualquer chance de contratar o atacante brasileiro, que tem vínculo com o Corinthians.

"Meu conselho particular a vocês (jornalistas) é que não sigam mais esta história sobre o Pato", declarou em entrevista coletiva nesta segunda-feira. "Eu poderia dizer a verdade, que ele não vem, mas porque eu não quero responder todas as questões sobre isso, digo que não falamos sobre coisas como essa até que assinemos um contrato."

Alexandre Pato retornou ao Corinthians no início deste ano, após seu contrato de empréstimo com o São Paulo terminar. O atacante ainda possui vínculo com o clube do Parque São Jorge até dezembro, mas até por causa de sua primeira passagem por lá, em 2013, não há clima para que ele vista a camisa alvinegra em 2016.

Por isso, e para não ver o jogador sair ao fim da temporada sem nenhuma recompensa financeira, o Corinthians tenta negociar Pato. Recentemente, o atacante recusou uma milionária proposta para se transferir para o futebol chinês, para o Tianjin Quanjian, que estaria disposto a pagar R$ 5 milhões por mês de salários.

Enquanto seu futuro continua sendo uma incógnita, Pato se reapresentou junto com o elenco do Corinthians e continua treinando no clube. O time paulista tenta se recuperar de um baque sofrido neste início de ano, com as saídas de Ralf, Jadson, Renato Augusto e Vagner Love. Cássio também deve ser negociado. Gil e Elias são outros que podem deixar o Parque São Jorge.