Júri teria avisado a Kaká que ele ganhou a Bola de Ouro

O júri do troféu futebolístico Bola de Ouro teria comunicado ao meia brasileiro Kaká, que atua no Milan, que ele é o ganhador da edição de 2007 do prêmio. A notícia do prêmio - concedido pela revista francesa "France Football" - "já é oficial, mas, como sempre ocorre nestes casos, o júri do prêmio impõe a discrição a todos: ganhador, equipe e jornais", afirma o jornal "Corriere della Sera". O diário conta que "se sabe que há poucos dias disseram a Kaká que se preparasse para a cerimônia, que será acontecerá em 2 de dezembro". Além disso, destaca que a vitória do brasileiro, de 25 anos, "é mais significativa se for considerado que, pela primeira vez, o júri da "France Football" levou em consideração jogadores de todo o mundo, e não só europeus". Kaká foi nos últimos meses o grande favorito para a conquista deste troféu. O meia comentava há poucos dias que via seu nome circular "com maior força", mas afirmou que "ninguém" tinha entrado em contato com ele. "Só Ronaldo - seu colega de equipe - fez piada me dizendo que habitualmente o ganhador é avisado um mês antes. Se ninguém te ligou, disse, significa que outro ganhou. Mas não caí em sua piada", disse Kaká naquela ocasião.