Jurídico do Palmeiras tentará de tudo para livrar Valdívia

O Palmeiras fará todo o esforço possível para não ficar sem seu principal jogador na reta final do Brasileiro. O Departamento Jurídico do clube entrará nesta sexta-feira com um recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para tentar livrar Valdivia dos cinco jogos de suspensão (já cumpriu um) que ele levou quarta-feira. "Entraremos amanhã [sexta-feira] com um recurso e um pedido de urgência para que o caso seja analisado antes do jogo contra o Fluminense [nesta quarta-feira]", explicou o diretor de Futebol Savério Orlandi. "Mas sabemos que as chances são remotas, assim como um efeito suspensivo." O objetivo, assim, é que o STJD diminua a pena do craque chileno - e Orlandi acredita que um novo julgamento será realizado após o feriado de 15 de novembro. "Acho viável, ainda mais pelo fato de o Valdivia ser réu primário." O Palmeiras usará o exemplo do atacante flamenguista Obina, que levou 120 dias de punição por agredir o zagueiro Índio, do Internacional, e depois teve a pena reduzida para cinco partidas. "É um argumento forte", falou o dirigente palestrino. Valdivia foi punido por ter acertado dois jogadores do Vasco, no empate por 2 a 2 em 28 de outubro. Inicialmente, ele foi denunciado por agressão e podia pegar até 1.080 dias de suspensão. Por isso, o Palmeiras chegou até a comemorar o resultado final. "Foi uma vitória, mas não o suficiente", disse Orlandi. Se a pena não for revista, Valdivia não joga mais neste ano - restam três jogos para o final da competição: Fluminense, Internacional e Atlético Mineiro. Nesta quinta-feira, Savério Orlandi afirmou que não chegou nenhuma proposta oficial pelo Mago do exterior. "Mas não excluímos a possibilidade de uma futura negociação", declarou. O empresário do atleta, Juan Figer, recebeu autorização do chileno para negociá-lo - Valencia e La Coruña estão interessados. "Se alguma proposta for veiculada, será por meio dele [Figer], avisou Orlandi. No jogo desta quarta-feira, contra o Fluminense, a novidade alviverde será a volta de Edmundo, parado há dois meses por causa de lesão. "Ele passa experiência para o grupo", contou Rodrigão.