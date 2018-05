Jussiê faz e líder Bordeaux amplia vantagem no Francês O Bordeaux deu um grande passo nesta quarta-feira para seguir bem na luta pelo bi consecutivo do Campeonato Francês. Atual campeão e líder do torneio, o time encarou fora de casa o então vice-líder Montpellier, que vem surpreendendo em sua volta à elite e podia encostar no primeiro colocado. Mas o Bordeaux contou com um gol do brasileiro Jussiê para vencer por 1 a 0.