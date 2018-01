Jussiê vai jogar no Kashiwa Reysol O atacante Jussiê, do Cruzeiro, assinou contrato de um ano com o Kashiwa Reysol, na vaga deixada pelo meia Edílson, que havia rescindido contrato com o clube japonês. Edílson, ex-jogador de Corinthians e Flamengo, retornou recentemente do Japão e ainda está sem clube. Ele marcou 44 gols em 54 partidas disputadas na sua primeira passagem pelo Kashiwa, entre 1996 y 1997. Ele voltou para o clube japonês depois da Copa da Coréia/Japão. E acabou criando sério problema com o clube por se recusar a ir para a pré-temporada em março.