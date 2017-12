Justiça absolve Rivaldo na Espanha Rivaldo conseguiu uma importante vitória fora do campo nesta terça-feira. O meia do Barcelona foi a julgamento, por ter dado cotovelada em Lacruz, no jogo contra o Atlético Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. Mas saiu ileso. A Comissão de Disciplina chegou à conclusão de que o jogador foi punido no momento em que cometeu a agressão, pois recebeu cartão amarelo. E achou a punição suficiente.