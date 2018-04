Justiça aceita recurso e Corinthians voltará a receber dinheiro da Caixa

SÃO PAULO - O Tribunal Federal da 4ª região aceitou recurso do Corinthians na manhã desta terça-feira e liberou o pagamento por parte da Caixa Econômica Federal do contrato de patrocínio firmado no fim do ano passado. Com a decisão, o clube voltará a receber os R$ 2,5 milhões/mês pelo acordo.

A decisão, que teve votos favoráveis de dois desembargadores e contrário de um, é retroativa. Com isso, o Corinthians receberá os pagamentos referentes a março, abril e maio, que estavam suspensos.

Os pagamentos haviam sido interrompidos no início de março. Na ocasião, uma liminar concedida pela 6ª Vara do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul acatou ação popular ajuizada pelo advogado gaúcho Antônio Beiriz, que questionava o patrocínio do banco estatal. A Caixa entrou com recurso contra a liminar e não obteve sucesso, mas tanto o banco quanto o clube acabaram recorrendo.

A decisão suspendeu apenas a liminar que interrompeu o pagamento. O processo que analisará se o patrocínio é legal ou não ainda não foi julgado. O departamento jurídico do Corinthians, no entanto, está confiante em nova vitória na Justiça. "Uma decisão não está ligada a outra, mas como o mérito da questão já foi bastante discutido nesse julgamento, isso nos deixa confiante para o restante do processo", disse Luiz Alberto Bussab, diretor de Negócios Jurídicos do Corinthians.

A defesa, apresentada em conjunto entre Corinthians e Caixa, alega, entre outros fatores, que depois que passou a patrocinar o Alvinegro, no fim do ano passado, o banco fechou acordo semelhantes com Flamengo e Coritiba. Antes, a Caixa já patrocionava Atlético-PR, Avaí e Figueirense. O banco justifica que esses acordos fazem parte da estratégia de exposição da sua marca.